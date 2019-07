Usain Bolt n’a évidemment pas été remplacé. Mais un homme se profile peut-être comme son héritier: l’Américain Noah Lyles, personnage extraverti et complètement fou sur une piste d’athlétisme. «C’est le genre de gars qui fait un saut périlleux après avoir franchi la ligne d’arrivée, sans se poser la question de savoir s’il n’y a pas tout de même des risques de blessures», se marre Sarah Atcho, la sprinteuse lausannoise. Noah Lyles? Décontracté, souriant, et surtout rapide comme l’éclair. Sa motivation la plus profonde? «Avoir du fun», dit le Floridien de 21 ans. «Si je n’éprouvais pas de plaisir en courant, je ne serais pas ici. Je ferais autre chose», dit le sprinteur qui a couru le 100 m en 9’’86 cette année à Shanghaï, en Chine.

Ses intérêts sont divers: musique, mode (il a participé à des défilés) et belles bagnoles, comme le démontre son quotidien qu’il dévoile sur Instagram, un réseau social où il compte déjà plus de 60 000 followers.

S’il aime ce qui brille, Lyles reste «un étudiant de son sport», comme il le dit. «J’ai vu toutes les grandes courses en vidéo : Jeux olympiques, championnats du monde, j’ai vu tous les grands champions. Maintenant, en 2019, j’ai le sentiment que mon tour est arrivé…»

Courir plus vite qu’Usain Bolt? «Ce serait cool, ouais. Un jour, j’espère.» Pour l’instant, Lyles est déjà presque aussi cool que «La Foudre». C’est déjà ça… (nxp)