Dans un live Instagram, l’athlète du Bahreïn Salwa Eid Naser (22 ans) a notamment affirmé qu’il «était normal de manquer trois contrôles anti-dopage. Je n’ai jamais triché et je ne tricherai jamais».

La championne du monde du 400 m, qui a fait faux bond aux contrôleurs à trois reprises en 2019 avant de réaliser la troisième meilleure performance de l’histoire et la plus rapide en 34 ans lors des Mondiaux à Doha en novembre dernier, a toutefois «oublié» d’évoquer un quatrième contrôle manqué en janvier 2020.

Since when is it normal to miss 3 drug tests?? Sorry but this can’t be the message we want to hear #cleansport pic.twitter.com/8zpVNwTHyy