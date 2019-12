Cette manche suédoise de la Coupe du monde est revenue à la Française Justine Braisaz, qui a devancé l'Ukrainienne Juliya Dzhyma de 11 secondes et une autre Bleue, Julia Simon, de 17 secondes.

Lena Häcki semblait partie pour réussir le meilleur résultat de sa carrière, qui était jusqu'ici une 4e place fêtée sur cette même neige il y a trois ans. Mais la Suissesse a fini par devoir se contenter du 4e top-10 de sa carrière, après avoir tremblé sur le dernier tir debout. La biathlète d'Engelberg y a fait trois fautes, elle qui avait jusqu'ici rendu une copie parfaite.

Sa compatriote Selina Gasparin était elle aussi en route pour un résultat probant, avant de craquer sous la pression de ses adversaires. La Grisonne de 35 printemps était 6e avant de se saisir une dernière fois de sa carabine et a manqué la cible à deux reprises, dégringolant au 22e rang. Ses cadettes Elisa et Aita n'ont pu faire mieux que 48e et 53e.