La Coupe du monde de cricket se déroule actuellement en Angleterre et au Pays de Galles (jusqu’au 14 juillet). Cette compétition, actuellement menée par l’Australie, n’est absolument pas médiatisée en Europe continentale. Elle intéresse pourtant près de la moitié des habitants de la planète.

Vendredi, l’Afrique du Sud a battu le Sri Lanka (206-203) dans une partie extrêmement serrée. Mais ce n’est pas pour cela qu’elle restera dans les mémoires. La confrontation a eu lieu à Durham (Angleterre) et a dû être interrompue pendant près d’une demi-heure.

Des milliers d’abeilles ont en effet pris le pouvoir et ont envahi le terrain Emirates Riverside, semant la panique parmi les joueurs. Comme foudroyés, ils se sont tous retrouvés à terre, se couvrant le visage pour éviter les piqûres. Pas certain que cette sieste forcée ait vraiment reposé les protagonistes.

When last did you see this?



????????Bees stop play, momentarily



The bees are back again in a South Africa v Sri Lanka cricket match, this time at Chester-le-Street#CWC19 #ItsMoreThanCricket #SLvSA pic.twitter.com/Hr6K9b6f0x