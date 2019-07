Kariem Hussein, 4e du 400 m haies, a manqué le podium pour 10 centièmes seulement. Il y a une semaine au meeting de La Chaux-de-Fonds, il avait couru pour la première fois de la saison sous les 50 secondes (49’’74). Vendredi à Lausanne, il a bouclé le tour de piste en 50’’00. L’Allemand Luke Campbell a remporté la mise, devant l’Estonien Rasmus Mägi et le Français Mamadou Hann.

«Je voulais gagner cette course, a dit Kariem Hussein. J’avais les capacités pour le faire, je me sentais bien mais malheureusement j’ai mal terminé mon tour de piste». De retour de blessure, Kariem Hussein reste confiant pour la suite de la saison et espère être au top pour les Mondiaux à Doha à la fin du mois d’août. Reste encore cette limite pour les championnats à décrocher. «J’ai encore beaucoup de travail devant moi, je dois rester patient», a expliqué le champion d’Europe du 400 m haies en 2014 à Zurich. «J’ai d’abord dû retrouver ma forme après ma blessure. Maintenant, je suis en train de retrouver ma vitesse.»

Le Thurgovien, qui est passé professionnel après avoir terminé ses études de médecine, se concentre désormais à 100% pour son sport. Comme Léa Sprunger, c’est aux Pay-Bas, à Papendal, qu’il s’entraîne sous les ordres de l’entraîneur Laurent Meuwly. «Je me sens bien à l’entraînement, mais il s’agit maintenant de traduire tout cela en compétition. Pour y arriver, il n’y a que le travail.»

Sarah Atcho: «Je m’inquiète pour ma tête»

Elle a été la première Romande à s’élancer dans le meeting principal. La Vaudoise Sarah Atcho a réalisé son meilleur chrono de la saison (6e en 23’’41). Mais ce n’était toujours pas ça, vendredi soir sur le 200 mètres d’Athletissima. «Je ne serai jamais satisfaite d’un temps supérieur à 23 secondes, a lâché la sprinteuse. Je suis plus rapide à chaque course, je m’approche des minima (ndlr: des 23’’02 qualificatifs pour les Mondiaux de Doha en septembre), mais il me manque un déclic mental. Je n’arrive pas à réaliser en compétition les chronos que je suis capable de faire à l’entraînement.»

Il reste trois mois à la Lausannoise pour y parvenir. «Je ne m’inquiète pas pour ça. J’ai suffisamment de temps devant moi. Je m’inquiète plutôt pour ma tête, a-t-elle poursuivi. Là, c’est frustrant. Je suis consciente de ne pas être à 100%. C’est du reste un choix de planification, car ce serait impossible de maintenir un état de forme optimal jusqu’à Doha. Le pic de forme est prévu pour plus tard. Mais c’est dur de ne ne pas être en mesure de faire des chronos dont on se sait capable. D’autant plus chez moi à Lausanne, devant ma famille et mes amis.»

(nxp)