Vendredi après la première journée de course, c'est le Français Sébastien Loeb (Hyundai) qui s'en est le mieux sorti sur les routes de Catalogne. Il précède ses équipiers, le Belge Thierry Neuville et l'Espagnol Dani Sordo de respectivement 1''70 et 7''60.

L'Estonien Ott Tänak (Toyota), qui possède désormais une première vraie chance de s'offrir le titre mondial, figure à la cinquième place du classement à 21''70.

Cette 13e et avant-dernière manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), après la première journée vendredi, aura donc été fatal à Sébastien Ogier (Citroën) qui se retrouve relégué à 4'01''40 du leader. Dans la matinée, le Français avait été retardé par un problème de direction assistée ainsi qu’un souci de boîte de vitesses

Cette situation a eu le don d'exaspérer Andrea Kaiser, l'épouse du sextuple champion du monde. Elle s'en est prise violemment à l'écurie Citroën sur les réseaux sociaux: «Je ne sais pas trop qui dire à propos de Citroën Racing !!! Honte à vous d’installer un champion du monde dans une telle voiture.»

Les émojis accompagnant son post sur Twitter, ainsi que le hashtag «Shitroen» ne laissaient planer aucun doute sur l'état d'énervement dans lequel se trouvait la présentatrice allemande. Depuis, elle a retiré sa publication. Claude-Alain Zufferey