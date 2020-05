Les grandes manifestations romandes du mois d’octobre gardent espoir. Les organisateurs du Marathon de Genève (3-4 octobre), de Morat-Fribourg (4) et du Lausanne Marathon (25) ont suivi avec attention la conférence du Conseil fédéral de mercredi. «En fait, l’annonce du Conseil fédéral m’a plutôt agréablement surpris, explique Benjamin Chandelier, président du Marathon de Genève. L’assouplissement des mesures est en cours, l’ouverture prochaine des discothèques est pour moi un signe encourageant. Cette promiscuité festive se rapproche d’un événement populaire tel que le nôtre. Et nous, la traçabilité des coureurs ne nous pose pas de problème, ils portent tous un numéro de dossard nominatif.»

Depuis le 6 juin, les manifestations publiques et privées pourront atteindre 300 participants. Mais les événements réunissant plus de 1000 personnes sont toujours prohibés au moins jusqu’au 31 août. «Au moins, nous sommes toujours dans la course, positive Olivier Gloor, directeur de Morat-Fribourg. Tous nos scénarios tiennent la route. Nous déciderons à la fin juin de l’option que nous prendrons. Le plus dur sera de maintenir les distances sociales. C’est un peu cela qui déterminera notre marge de manœuvre. Nous avions prévu d’ouvrir les inscriptions au 15 juin. Nous allons certainement les repousser au 1er juillet.»

Mais le temps presse, comme l’indique Benjamin Chandelier. «La jauge de population de notre course (ndlr: plus de 16’000 concurrents) est bien supérieure aux rassemblements de 300 ou 1000 personnes autorisés ces prochaines semaines. D’ici à la fin juin, on peut encore attendre avant de prendre une décision. Mais pour confirmer l’épreuve ou l’annuler, il ne faudra plus trop tarder.»

Solutions alternatives

Du côté du Lausanne Marathon, une assemblée du comité est prévue le 17 juin. «Nous proposerons à ce moment nos différents scénarios, raconte Josette Bruchez-Bernasconi, organisatrice. Nous attendrons le plus longtemps possible. Je ne me fais pas de souci quant aux inscriptions. En regardant les statistiques de 2019, nous nous sommes aperçus que 80% des coureurs se sont inscrits depuis le 1er septembre. La moitié des 12’000 participants ont même attendu les trois dernières semaines pour réserver leur dossard. Cette année, les gens vont attendre le dernier moment pour être sûrs que ça aura lieu. Il faut être patient et positif.»

Comme Sierre-Zinal (13 septembre), les épreuves réfléchissent à des solutions alternatives. La Course des cinq 4000 pourrait exister différemment. Soit sur une durée d’un mois (entre août et septembre) sous une forme de course libre chronométrée.

Différentes options sont également envisagées du côté de Morat-Fribourg. «Ce ne sera pas possible de reconduire une édition telle qu’on l’a connue en 2019, prévient Olivier Gloor. Mais en discutant avec nos partenaires (notamment la Ville de Fribourg, la Commune de Morat, et la police) nous verrons ce qui est possible de faire. Nous avons élaboré plusieurs scénarios que nous n’avons pas encore rendus publics. D’ici à fin juin, nous aurons tous les éléments pour savoir si on annule ou si on peut organiser une course qui se rapproche le plus possible de ce qu’on a l’habitude d’offrir.»

Grosses attentes le 24 juin

La conférence du Conseil fédéral du 24 juin sera donc cruciale pour de nombreuses manifestations. Notamment pour Josette Bruchez-Bernasconi qui organise encore sept étapes du Tour du Pays de Vaud, du 12 août au 23 septembre. «J’espère que d’ici à juin tombera la décision d’augmenter à 1000 personnes pour juillet-août. Nous organisons trois épreuves en août, soit celles de Champvent, de Mézières et de Penthaz. L’an dernier, nous avions environ 650 participants. Si nous ajoutons les bénévoles et le public, nous sommes dans la ligne de tir.»

Pierre-Alain Schlosser avec Pascal Bornand