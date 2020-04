Les frères Marquez, Marc et Alex, font beaucoup de choses ensemble. Entraînements, courses, promotions, ils sont inséparables dans le monde de la moto. En confinement, c'est la même chose. Exemple: Alex a besoin d'une coupe de cheveux, et bien Marc s'y colle. Belle fratrie.

Ayer tocó sesión de peluquería en casa by @marcmarquez93! ??

