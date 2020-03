Une légende du biathlon va raccrocher les skis. Martin Fourcade a annoncé qu’il disputerait la dernière course de sa carrière ce samedi lors de la poursuite de Kontiolahti (Finalnde), dernier rendez-vous de la saison. «Ma volonté de donner le meilleur de moi-même et de gravir des montagnes est toujours présente mais la suite de ma construction en tant qu'homme, en tant que père, doit désormais passer par d'autres voies, d'autres supports d'expression [...]. Il est temps de vous dire au revoir. Merci pour ce voyage», a-t-il expliqué dans un communiqué.

Le Français de 31 ans a encore la possibilité de remporter le gros Globe de cristal, récompensant le vainqueur du classement général de la Coupe du monde. Il compte virtuellement 19 points de retard sur le Norvégien Johannes Boe, puisque selon le règlement de l'IBU, il faudra retrancher à chaque biathlète ses deux plus mauvais résultats au terme de l'hiver.

Quel que soit le résultat de samedi, Fourcade quitte la scène sur un palmarès exceptionnel. Sportif français le plus titré aux Jeux olympiques (5 médailles d'or), l'homme aux 82 succès sur le circuit possède le record du nombre de Coupe du monde remportées (7 d'affilée de 2012 à 2018), de petits globes (26) et de titres mondiaux (11 sur le plan individuel à égalité avec le Norvégien Ole-Einar Bjoerndalen).

