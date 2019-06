Avec son cheval Chaplin, irrésistible en barrage, Martin Fuchs s’est imposé de façon spectaculaire samedi dans le Grand Prix du Global Champions Tour à Cascais. Le Zurichois a devancé l’Anglais Ben Maher, son coéquipier au sein de l’équipe des London Knights, en profitant de la vitesse de sa monture pour mériter un ovation de la part du public portugais.

Fuchs et Maher avaient remporté quelques heures plus tôt l’épreuve par équipes. Comme son compère l’avait fait avant lui en gagnant à Madrid le mois dernier, Maher a validé son billet pour le Super Grand Prix, dans le cadre des Playoff du GC Tour à Prague, en novembre prochain. «J’adore le turf et Chaplin est génial dans les grandes arènes, comme il l’a encore prouvé aujourd’hui, a apprécié Martin Fuchs. C’est la semaine d’anniversaire de ma mère et ma famille est ici avec mes propriétaires, donc c’est beau de gagner devant eux. Nous avons beaucoup d’amis portugais parce que nous avons une maison pas très loin d’ici.» (nxp)