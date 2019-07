Maude Mathys a conservé son titre européen de course de montagne dimanche à Zermatt (VS). Il s’agit de son troisième sacre continental après ses victoires à Kamnik (2017) et Skopje (2018). La Vaudoise est arrivée seule au Gornergrat après une heure de course, devançant sa grande rivale autrichienne Andrea Mayr de plus d’une minute. La Française Christelle Dewalle (+2’30) a complété le podium.

A la mi-course, Mathys comptait pourtant 10 secondes de retard sur Mayr au passage du Riffelalp. «C’était une course très serrée, a analysé la triple championne d’Europe au micro du speaker après l’arrivée. Elle revenait sur moi dans les montées. C’est sur les parties plus planes que j’ai pu faire la différence. Je suis soulagée d’avoir tenu jusqu’au bout. J’avais tellement envie de ramener cette médaille d’or à la maison, devant ce public suisse. C’est une grande fierté.»

La deuxième vaudoise présente au départ, Simone Troxler, a intégré le top 10 (8e, +4’58).

Bonnet échoue de peu

Chez les hommes, Rémi Bonnet a échoué au pied du podium. Le Fribourgeois a manqué pour dix secondes seulement la médaille de bronze, qui est revenue à l’Italien Xavier Chevrier. L'Écossais Jacob Adkin a remporté le titre européen (en 53’21), devant le Norvégien Stian Øvergaard Aarvik (+24’’). Le Bernois Jonathan Schmid a décroché le 11e rang finale (+2’01). (nxp)