Le septuple champion du monde allemand de Formule 1 Michael Schumacher a été pris en charge à l'hôpital européen Georges-Pompidou à Paris lundi après-midi pour «un traitement dans le plus grand secret», selon Le Parisien.

Contactée par l'AFP, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) n'a «ni confirmé, ni infirmé» cette information qui «relève du secret médical».

Aucune réaction n'avait par ailleurs pu être obtenue de la part de l'entourage de l'ancien pilote âgé de 50 ans.

Selon les informations du quotidien français, Schumacher a été accueilli au sein de l'unité de surveillance continue du service de chirurgie cardiovasculaire du professeur Philippe Menasché, «pionnier de la thérapie cellulaire pour soigner l'insuffisance cardiaque».

Il «bénéficie de perfusions de cellules-souches qui sont diffusées dans l'organisme afin d'obtenir une action anti-inflammatoire systémique, c'est-à-dire dans tout l'organisme», croit savoir «Le Parisien».

«Le traitement devrait démarrer ce mardi matin, le patient devant quitter l'hôpital en principe mercredi», précise encore le journal, selon qui l'Allemand «aurait effectué au moins deux passages à l'Hôpital européen Georges-Pompidou, au printemps dernier.»

Accident de ski

Schumacher n'a pas été vu en public depuis qu'il a été blessé à la tête dans un accident de ski le 29 décembre 2013 à Méribel (Alpes françaises). Ce jour-là, «Schumi», casqué et accompagné de son fils Mick, alors âgé de 14 ans, a chuté à faible allure, la tête la première, à cause d'un rocher, entre deux pistes balisées.

Quasiment aucune information n'a filtré depuis concernant son état de santé, mais de l'avis de neurologues réputés, le pilote allemand, techniquement sorti du coma, est forcément dans un état végétatif.

A l'occasion de ses 50 ans, le 3 janvier dernier, sa famille, très discrète, a publié une déclaration sur Facebook. «Vous pouvez être sûrs qu'il est entre les meilleures mains et que nous faisons tout ce qui est humainement possible pour l'aider», a-t-elle indiqué.

Début décembre 2018, Jean Todt, président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et ex-patron de Schumacher chez Ferrari, a révélé au quotidien allemand Bild être passé le voir chez lui à Gland (Suisse) le week-end du Grand Prix du Brésil.

Avec sept titres de champion du monde de F1 et 91 victoires en Grand Prix entre 1991 et 2012 (dont une première retraite sportive de 2007 à 2010), l'Allemand, surnommé le «Baron Rouge» du temps de ses exploits avec l'écurie Ferrari, est le pilote le plus récompensé de l'histoire de sa discipline. (AFP/nxp)