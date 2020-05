Quelle tristesse. Ce vendredi devait marquer le premier jour du Mondial de hockey sur glace à Zurich et Lausanne. Coronavirus oblige, le championnat du monde n'aura pas lieu mais voici quand même une petite vidéo pour se consoler (un peu). Avec du Patrick Fischer et du Bastian Baker dedans.

While today we would have been welcoming the world to #Zurich and #Lausanne for the 2020 #IIHFWorlds, our friends at the organizing committee and @SwissIceHockey still wanted to welcome you to their backyard. Here we go!@bastianbaker pic.twitter.com/7muLgBjj7N