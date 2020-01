Quand un champion du monde en titre – l’Estonien Ott Tänak (Hyundai) – déclare: «Je suis heureux d’être vivant», c’est que les conditions n’ont pas été faciles. C’était au cœur de la nuit, dans la deuxième spéciale de la première étape du 88e Rallye Monte-Carlo, 25,49 kilomètres entre Bayons et Bréziers. Clous ou pas clous en raison des plaques de verglas? Là était déjà toute la question et celui qui a le mieux répondu, c’est le vice-champion du monde, le Belge Thierry Neuville (Hyundai), qui a «mis» plus de 25 secondes à son premier dauphin, le Français Sébastien Ogier (première course avec Toyota), auteur du premier «scratch» du rallye.

Conséquence: une avance déjà intéressante de 19’’1 pour Neuville, bien que le rallye ne fasse que de commencer: «C’était très compliqué. J’ai essayé de lire la route le mieux possible et de ne pas prendre de risques.» Sébastien Loeb (Hyundai) pointe au cinquième rang du classement provisoire, mais déjà à 51 secondes de son équipier: «C’était vraiment difficile, je ne suis pas sûr d’avoir fait le bon choix de pneumatiques aujourd’hui; mais bon, nous sommes là et on verra bien ce que cela donne demain.»

Grand perdant de cette première étape, le team officiel Ford: les trois Fiesta WRC ont connu des soucis de surchauffe dans la première spéciale, avant que le Finlandais Suninen ne doive s’arrêter dans la seconde (transmission), le Britannique Greensmith connaissant de son côté des soucis de turbo.

Côté suisse, Olivier Burri/Anderson Levratti (VW Polo) terminent cette première étape, où il était très facile de commettre des erreurs, au 21e rang du classement général. Excellent début de rallye pour les Valaisans de Vercorin Ismaël Vuitiner/Florinne Kummer: les vainqueurs du Clio R3T Alps Trophy, qui disposent de la voiture de Renault-Suisse, pointent au deuxième rang de la catégorie RC3 (35e du général). Les Jurassiens Sacha Althaus/Lisiane Zbinden (Peugeot 208 RC4) sont aussi sortis avec les honneurs de ces premiers kilomètres, à hauteur de la cinquantième place.

Ce vendredi, une boucle de trois spéciales à parcourir à deux reprises.