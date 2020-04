Qu'il est bon. Quand il ne passe pas son temps à chambrer Stan Wawrinka - et ses cheveux - sur les réseaux sociaux, Andy Murray lance aussi des défis en cette période de confinement. Avec sa femme Kim, ils ont essuyé - et réussi - 100 volées de suite sans faire tomber la balle. «Je ne peux pas être le seul à vouloir voir Roger et Mirka frapper quelques balles ensemble», a écrit l’Écossais, toujours aussi taquin.

A challenge to all tennis players and fans... The ???? volley challenge. There was no bickering during the filming of the video ????, although I think the last volley was aimed at my head... I can't be the only one that wants to see Rog and Mirka hitting a few balls together...???? pic.twitter.com/c0lMnNuSSQ