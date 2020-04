Comment peut faire une nageuse pour rester en forme quand elle est confinée? La triple médaillée olympique Yulia Efimova, elle, a trouvé la réponse. La Russe s'est installée dans sa cuisine et elle a remplacé l'eau par l'air. Impressionnant!

La FIFA a réussi un beau geste en réalisant une vidéo où les plus grandes stars du ballon rond adressent leurs applaudissements aux professionnels de la santé et autres travailleurs qui sont sur le terrain en cette période de pandémie. De Beckham à Pelé, tentez de les reconnaître.

To all the health care workers and other professionals who keep working like true heroes, an infinite applause. #HumanitysHeroes taking the fight to #COVID19 #WeWillWin #FIFA



?????? https://t.co/7ubVCNHvvJ pic.twitter.com/jsHyorFJDJ