Si l'équipe de Suisse avait su... Si elle avait su, le 10 janvier dernier lors du premier match de l'Euro, que sa large défaite contre la Suède allait non seulement l'empêcher de poursuivre sa route dans le tournoi, mais aussi la priver de Coupe du monde une année plus tard. C'est pourtant bien ce qu'il s'est passé.

En s'inclinant de treize points ce jour-là (34-21), les Suisses ont condamné leur goal-average. C'est cette même différence de buts qui les a fait glisser de la 14e à la 16e place européenne. Et alors? Et alors la Fédération européenne de handball a livré son verdict vendredi: puisque la situation sanitaire ne permet pas la tenue des éliminatoires de cet été en vue du Mondial, les quatorze meilleures formations du continent sont automatiquement qualifiées. Pas de discussions possibles.

C'est donc sans être en mesure de défendre leurs chances que les Helvètes ont dû se rendre à l'évidence. La double confrontation prévue en juillet contre l'Islande, avec à la clé un ticket pour la Coupe du monde, avait pourtant tout d'un défi alléchant pour une jeune équipe en pleine progression. «Il y a deux ans, on avait sorti la Norvège, pourtant vice-championne du monde à l'époque. On n'était pas favoris pour passer, d'accord, mais on voit très souvent des surprises dans ce genre de rencontre. On avait notre chance contre l'Islande», grince Nikola Portner.

«Seul sport où on peut être écarté de la sorte»

Confiné chez lui à Montpellier, club qu'il quittera cet été pour rejoindre Chambéry, le gardien de l'équipe nationale a appris la nouvelle sur les réseaux sociaux. «Je m'y attendais un peu, mais ça n'enlève rien à la frustration. On est tous dégoûtés. On était en course pour partir en Égypte et, une décision dans les bureaux de l'EHF plus tard, tout est fini. La Fédération n'en est pas à son coup d'essai à ce niveau. Je crois qu'il s'agit du seul sport où une équipe peut être écartée de la sorte.»

Le Lyonnais de naissance regrette surtout un système qui «avantage les gros. J'ai vécu la même chose en Ligue des champions avec Montpellier. On devait disputer les huitièmes de finale et, d'un seul coup, une décision est tombée pour nous informer que le Final Four allait se jouer avec les quatre meilleures équipes de la phase de groupe. Tant pis pour nous, j'imagine.» Et désormais, tant pis pour l'équipe de Suisse. «L'année prochaine, plusieurs phases de qualification pour des tournois internationaux, dont celui des Jeux olympiques, étaient censées se chevaucher. Mais vu qu'il est question des meilleures équipes du monde, des solutions ont été trouvées pour en décaler certaines. Je suis convaincu qu'on aurait également pu trouver un terrain d'entente pour mettre sur pied nos deux matches contre l'Islande. Pourquoi ne pas nous faire jouer début janvier, juste avant la Coupe du monde?(ndlr: de 14 au 31 janvier 2021)»

Sur le site de la «SRF», Michael Suter, l'entraîneur de la Nati, a aussi fait part de son amertume, relevant que sa sélection «avait prouvé au cours des deux dernières années qu'elle pouvait rivaliser avec un adversaire comme l'Islande». Nikola Portner de relativiser: «Le coach m'a justement appelé hier. Il m'a dit que, dans un sens, on pouvait se montrer reconnaissant qu'une telle situation ne se soit pas produite il y a une année, alors qu'on était déjà quasi qualifiés pour l'Euro.» Contre mauvaise fortune, les Helvètes font bon cœur.

