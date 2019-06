C’est lui qui se trouvait dans la cage, dimanche dernier à Novi Sad, face à la Serbie, les bras en croix. Lui qui a dû se dresser comme une muraille, pour, à la fin, jubiler. Lui qui est aujourd’hui si heureux d’avoir atteint son but...

Lui c’est Nikola Portner, le portier de l’équipe de Suisse de handball, qui a vécu, à 25 ans, «un moment historique», dans ce pays où son père, Zlatko, a remporté deux fois la Ligue des champions avant de devenr, en 1986 en... Suisse, champion du monde avec l’ex-Yougoslavie, une figure emblématique de ce sport.

Tombé très tôt dans la marmite, le fiston, né à Lyon en 1993, n’a pas pu faire autrement que de suivre la voie royale de son père, qui transformait tout ce qu’il touchait en or. Mais lui il se trouvait devant ces filets que le papa faisait trembler lorsqu’il s’amusait à le bombarder à l’entraînement, jusqu’à la West à Crissier, en 2006-2007 et en 2014.

C’est à ce moment là, que ce Bernois d'origine s’est forgé un mental de battant, une mentalité balkanique avant de s’en aller jouer à Berne, Shaffhouse et, surtout, Montpellier, là où il brille actuellement. Avec le club de la Paillade, il a déjà gagné une fois la Ligue des champions il y a deux ans. Il est encore loin de son prestigieux palmarès, mais si l’échelle est haute, avec son 193 cm, il est prêt à grimper les échelons du bonheur.

Nikola, on imagine que vous avez encore des images fortes qui trottent dans votre tête, surtout ces dernières minutes d’un match qui vous a qualifié pour l’Euro 2020...

Cela faisait quatorze ans que notre pays attendait ce moment-là, de se qualifier pour un grand événement. Et ce qu’il y a de beau, c’est qu’on a décroché notre ticket avec la manière, en terminant parmi les deux premiers. Ce n’est pas parce qu’on a augmenté le nombre d’équipes pour cet Euro que nous serons présents en janvier, mais bien parce qu’on a réussi notre objectif sur le parquet. En plus, dans notre poule, avec la Croatie, multiple championne du monde, la Serbie et la Belgique, le niveau était très relevé. On a fêté dignement cette qualification dans le vestiaire et ensuite nous sommes tous allés manger ensemble en ville avec l’équipe et les gens de la Fédération. Et depuis notre retour, lundi, la vie continue...

Quelle impression cela fait de lever les bras après une défaite (32-31), vous qui détestez perdre?

Sachant que nous avions gagné de cinq points le match aller contre la Serbie, on a bien géré la situation, sans jamais paniquer. A la fin, on a fait preuve de caractère, d’un gros mental, alors que les fans dans la salle étaient tous convaincus que le match était plié à douze minutes du terme quand la Serbie a pris cinq longueurs d’avance (29-24). Mais en infligeant 6 à 1 à notre adversaire en cinq minutes, on a réussi à renverser le score (30-31, 57e). C’est juste dommage qu’on ne soit pas parvenu à tenir jusqu’au bout. Mais je pense que dans la tête, sachant que nous n’avions pas vraiment besoin de cette victoire à tout prix, on s’est légitimement relâchés...

Dans ce genre de partie où «chaque but compte», quel est le rôle du gardien?

Cela dépend beaucoup de la défense! Et je dois avouer que ce soit le mercredi d’avant à Zoug contre la Croatie (défaite 33-28) et dimanche (32-31), on a encaissé beaucoup trop de buts. Il nous manquait malheureusement deux pions essentiels, blessés, dans notre arrière garde et pour nous les portiers c’était compliqué. Après, on ne doit pas pleurnicher, notre but était d’aider l’équipe et là, l’objectif est malgré tout atteint. Il faut maintenant se tourner vers autre chose, continuer à travailler pour essayer de faire un bon Euro.

Mais avant de disputer cet Euro, en janvier en Autriche, Norvège et Suède, vous allez retourner à Montpellier, dans un club ambitieux...

C’est juste, mais avec Montpellier cette année on a alterné le bon et le moins bon. On a malheureusement été éliminé dans les poules de la Ligue des champions alors que nous nous étions tenant du titre. Là, c’était forcément une déception. Quand au niveau national, on finit deuxième derrière Paris, on joue la finale de la Coupe de la Ligue, la demi-finale de la Coupe de France avant de remporter au moins un titre avec le trophée des champions. Ce n’est pas si mal.

En attendant une saison bien remplie, les vacances...

On y a droit, non? Je vais essayer d’en profiter et de me reposer le plus possible sans toucher un ballon durant quatre semaines. Car ensuite, cela promet d’être costaud. On va en principe changer une bonne partie de notre effectif à Montpellier. Tout en préparant l’Euro, cela risque d’être intense. A moi de rester en bonne santé, c’est le plus important. (nxp)