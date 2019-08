Matthew Fitzpatrick doit encore se demander ce matin comment il a «construit» son par (4) du trou No 6, vendredi. Un coup de départ balancé à gauche, sous une barrière, à un cheveux d'être hors limite (et pénalisé). Un deuxième coup joué sur les genoux par la force des choses. Puis un troisième en étant gêné par un tronc d'arbre. Au drapeau quand même et putt rentré: par. Peut-être le par le plus compliqué de l'histoire. Ou presque. Au final: une carte de 69 (-1), comme la veille, et une 48e place provisoire, à neuf coups du leader. Le triplé s'annonce plus que difficile pour le double tenant du titre.

Au rayon par de derrière les fagots, celui de Jake McLeod au 17 n'était pas vilain non plus (4). Du moins si l'on songe à l'endroit où l'Australien a retrouvé sa balle après son coup de départ: soit dans le village où stands de marques et de restauration sont bien plus légion que les balles des joueurs...

Il y a des choses que je ne comprends pas...

... Comme le choix effectué par Raphaël de Sousa, vendredi au trou No 17 (son 8e trou de la journée, lui qui était parti du 10). Sa balle reposant contre un arbre, le Genevois ne pouvait pas swinguer correctement. Alors le droitier a décidé de se tourner et de frapper en gaucher, malgré un obstacle d'eau en jeu. Résultat: un triple boyey (+3) et un cut manqué pour deux points. Alors qu'il était jusque-là dans le coup (-1). Il faut parfois savoir accepter l'idée de concéder un bogey au lieu de tenter le diable. D'autant plus lorsqu'il reste 10 trous à jouer derrière, avec plusieurs occasions de birdie. Bon, j'avoue, c'est plus facile à l'écrire sur le clavier d'un ordinateur qu'à le faire quand on lutte pour son premier cut à l'Omega European Masters, sous tension.

A propos du cut et de la Suisse, aucun des huit représentants helvétiques au départ n'est parvenu à se qualifier pour le week-end. Comme l'an dernier.

Si j'avais une piécette à miser...

... Eh bien j'hésiterais entre Rory McIlroy et Tommy Fleetwood. Deux joueurs de ce calibre, habitués au plus sélectif circuit américain, dans le haut du tableau d'un tournoi de l'European Tour le samedi matin; il y a fort à parier qu'ils y seront toujours dimanche après-midi. D'autant que le No 2 mondial monte en puissance (-5 entre le 14 et le 17, vendredi) et que l'Anglais se montre des plus solides (un seul bogey en 36 trous).

Servez-vous

Les driving ranges des tournois de l'European Tour, c'est quand même la classe. Non seulement les balles sont de marque et comme neuves. Mais en plus il y en a de plusieurs sortes différentes, selon les affinités et les habitudes de chacun ou presque.

La meilleure affluence de tous les temps

Après avoir battu son record de spectateurs pour un jeudi, la veille (9800), l'Omega European Masters a enregistré sa meilleure affluence de tous les temps en une journée, vendredi, avec 16 800 personnes. Le week-end s'annonce des plus chargés. Et le record sur l'ensemble du tournoi (55 000, en 2015) devrait être battu à plate couture. Courage à ceux qui voudront voir jouer Rory McIlroy de près.