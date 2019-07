Salomé Kora, vous avez obtenu vos minima pour les Mondiaux de Doha et les Jeux olympiques le weekend dernier à La Chaux-de-Fonds, où vous avez couru le 100m en 11’’13. Étiez-vous surprise d’être déjà autant en forme et si rapide?

Les entraînements s’étaient très bien passés et je savais que jétais capable de courir vite, mais je ne savais pas si j’étais prête mentalement pour obtenir de tels résultats dans une compétition. Au final, j’étais surprise d’un côté et surtout super heureuse de l’autre.

Par contre, bon nombre d’athlètes ne sont pas encore étincelants à ce stade de la saison…

Beaucoup d’athlètes ont planifié leur saison en fonction des championnats du monde (ndlr: qui auront lieu à la fin du mois de septembre, soit plus tard que d’habitude) et ne sont pas encore prêts. Moi aussi, j’ai planifié ma préparation par rapport aux Mondiaux de Doha, mais les résultats sont déjà arrivés maintenant! C’est tant mieux.

Vous avez depuis quelque temps de nouvelles partenaires d’entraînement, n’est-ce pas?

Sarah Atcho et Samantha Dagry s’entraînent avec moi à Saint-Gall et c’est génial! C’est une bonne chose d’avoir de la concurrence à l’entraînement, mais c’est aussi un plus pour l’ambiance de groupe. Nous sommes six filles, nous nous entendons toutes super bien. C’est un changement important et bénéfique pour moi. Nous avons toutes le haut niveau comme objectif, c’est très simulant.

Salomé Kora est dans une forme éblouissante. Image: Keystone.