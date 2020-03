Changer de logo représente toujours un danger que les dirigeants de clubs du monde entier continuent de sous-estimer. Dans nos contrées, où les réactions des supporters sont pourtant rarement virulentes, chacun se souvient encore de la forte désapprobation qu’avait suscitée la présentation du nouveau logo du Lausanne-Sport, il y a exactement deux ans. Au point de contraindre le nouveau propriétaire du club vaudois de faire marche arrière après de longues et infructueuses réunions avec les fans lausannois.

Le même phénomène s’est répété lundi avec la présentation, sur le site internet de l’organisation, du nouveau logo des Rams de Los Angeles. Si les initiateurs de ce projet espéraient que la pilule allait passer sans trop faire de remous en une période où les soucis de la population sont tout autres, et où les principales ligues professionnelles sont au repos forcé à cause de la crise générée par le Covid-19, mal leur en a pris.

Le bon timing

Car une forte tendance s’est très vite dégagée des différents commentaires vus sur la Toile: les fans détestent le nouveau logo des Rams!

Les propres partisans des Rams sont d’ailleurs sans pitié mais au moins marrants dans leurs commentaires.

Le timing pour que ce changement passe le mieux possible était pourtant apparemment le bon puisque cela fait maintenant quatre ans que l’organisation de NFL est revenue au bercail, après avoir passé les 21 campagnes précédentes à St-Louis. Aussi, et surtout, parce que les Rams inaugureront leur nouveau stade, le SoFi Stadium, la saison prochaine.

Selon le site web des Rams, les nouvelles couleurs de l’équipe ajoutent un dynamisme moderne à l’emblème historique. Présentes, mais subtiles, les iconiques cornes de bélier sont quant à elles caractérisées par un dégradé. Celui-ci, nous dit-on, «amplifie le mouvement d’aller vers le haut et vers l’avant».

Les explications du boss

Interrogé sur ce nouveau logo, Kevin Demoff, le directeur des opérations des Rams, hasarde une explication. «La seule chose que nous avons entendue de la part de nos fans, c'est qu’ils avaient une réelle préférence pour le bleu et le jaune et les cornes, a-t-il déclaré. Nous avons vraiment pris leurs remarques en considération et c'est sur cette base que nous avons commencé la conception.»

Le nouveau logo et les nouvelles couleurs des Rams seront portés sur les chemises et les chapeaux pour la première fois ce mardi, lorsque l’équipe s’associera à la chaîne TV KABC pour organiser un téléthon virtuel afin de contribuer aux efforts collectifs en Californie du Sud pour lutter contre les effets dévastateurs de cette pandémie.

Les fans des équipes de NFL de Los Angeles ne sont décidément pas gâtés depuis quelques années puisque le nouveau logo des Chargers avait lui aussi subi les foudres des internautes en 2017.

André Boschetti