Sur des routes toujours très piégeuses – plaques de glace, gravier – l’Estonien Ott Tänak (Hyundai) est sorti dans un secteur extrêmement rapide, sa voiture s’envolant dans les arbres pour une série de plusieurs tonneaux; Tänak et son équipier Martin Järveoja, n’ont pas été blessés.

World champion Ott Tänak and his co-driver escaped unhurt after this terrifying crash at the Monte Carlo Rally pic.twitter.com/7rWSOUoKyA