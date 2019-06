Le Valaisan Ralph Boschung (21 ans) doit mettre un terme à sa saison de Formule 2. «Malheureusement, je ne vais plus courir en Formule 2, a-t-il posté sur les réseaux sociaux. C'est dommage que l'argent soit le facteur majeur de ce sport. Je me suis tant battu pendant si longtemps.»

Boschung roulait depuis le début de l'année pour le team italien Trident. Il a inscrit 3 points au championnat et occupe le 18e rang, avant la course de ce week-end à Spielberg, en Autriche.

Sans manager, Boschung se débrouille seul pour trouver des sponsors et réunir un budget. Il n'a jamais pu disputer une saison de F2 dans son intégralité. Mais il ne renonce pas. «Je n'abandonne pas. Attendez-vous à ce que je rebondisse fort», a-t-il conclu.

Unfortunately I will not race any longer in @FIA_F2. It’s a shame that money is the major factor in this sport. I’ve been fighting so hard for so long. But expect me to fight back hard. I’m not giving up just yet. Thanks to everyone for the support. I really appreciate it.