Il reste désormais un peu moins de cent jours avant le début du championnat du monde à Zurich et Lausanne. Cela commence à devenir concret pour tout le monde. J’ai un bon sentiment, je me réjouis de relever ce défi. Souvent, je me surprends à me projeter en mai, à m’imaginer à quoi tout cela va ressembler. C’est comme un voyage mental dans le futur. Je perçois déjà l’effervescence et l’engouement qu’il y aura autour de l’équipe de Suisse. Même s’il reste encore beaucoup de temps jusqu’au championnat du monde, j’aime laisser mon esprit vagabonder et visualiser ce grand rendez-vous.

La semaine prochaine, je dirigerai l’équipe de Suisse pour deux matches à Herisau jeudi et à Olten le lendemain. Il s’agira d’une équipe de jeunes talents qui sera certainement très différente de celle qui disputera les Mondiaux en mai. Ces joueurs-là sont l’avenir de l’équipe nationale, et un grand nombre d’entre eux jouera un jour une compétition majeure avec la Suisse. Qui sait s’il n’y aura pas déjà des invités surprises cette année, comme ce fut le cas les éditions précédentes? On ne sait jamais ce qui peut arriver jusqu’au championnat du monde. Il peut y avoir des blessures ou, à l’inverse, des joueurs que l’on n’attendait pas forcément et qui soudain se révèlent. Tous doivent croire en leurs chances.

Récemment, j’ai eu l’opportunité de retourner dans l’école que j’avais fréquentée lorsque j’étais enfant à Zoug, il y a presque 40 ans maintenant. Tant de souvenirs d’enfance ont ressurgi. Je me suis revu jouer au hockey dans la cour avec mes amis ou pédaler dans le quartier avec mon vélo. Je n’étais à l’époque qu’un petit garçon qui avait plein de rêves. C’était un moment fort. Je me suis aussi souvenu à quel point j’aimais aller aux cours. J’étais un assez bon élève, à vrai dire. Il y a une chose que j’aimais vraiment beaucoup: les examens! Cela venait sans doute de mon côté compétiteur, car il y avait une note, donc de l’enjeu. Cela me stimulait.

J’essaie de faire le plein d’énergie pour être en forme en mai. Un peu comme les joueurs, en fait. Même si je ne suis plus un joueur de hockey, mais un coach, je m’entraîne régulièrement. Je vais courir, je pratique le yoga, je m’astreins à des entraînements à haute intensité (HIT) chez moi et je fais attention à mon alimentation. J’estime qu’il est important pour moi d’avoir un bon équilibre, et pour cela j’ai vraiment besoin de me sentir en bonne forme physique. Cela m’aide à me sentir frais sur le plan mental. J’ai vraiment hâte d’arriver au mois de mai!

Patrick Fischer

