Les organisateurs du Grand Prix de Formule E à Berne déposent plainte. Avant la course il y a une semaine, des dépradations importantes avaient été constatées sur le circuit. Les actes de vandalisme ont été commis lors d'une manifestation à vélo contre la course.

400'000 francs de dégâts

La société mère de la Formule E à Londres dépose plainte contre inconnu, a déclaré vendredi Pascal Derron, détenteur de la licence pour la Suisse de la Formule E à Newsnet/Berner Zeitung.

Le circuit endommagé par les manifestants avait dû être réparé avant la course. Les logos des sponsors avaient notamment été enlevés ou endommagés. Pour des raisons de contrats, ces enseignes doivent être visibles pendant la course et ont donc dû être remplacées. Des câbles de télévision et d'alimentation avaient également été coupés. Les organisateurs chiffrent les dégâts à 400'000 francs, dus à des coûts de transport et de production supplémentaires.

«Personnes d'âge moyen»

Pascal Derron a souligné que des caméras de surveillance ont filmé les auteurs des dépradations, qui sont parfaitement reconnaissables. «Il s'agit de personnes d'âge moyen», a-t-il ajouté.

La course de Formule E a attiré 130'000 visiteurs à Berne. La ville doit encore tirer le bilan définitif de l'événement. (ats/nxp)