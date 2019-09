C'est lundi! «C'te équipe» est de retour, après un Jeûne moyennement respecté. Dans ce nouvel épisode, la bande des sports composée d’André Boschetti, Renaud Tschoumy et Oliver Dufour, réunie autour de Robin Carrel, vous propose de débattre de trois points chauds de l'actualité footballistique et tennistique. C'est votre rendez-vous radiophonique, tous les lundis aux alentours de 17h.

Le sommaire:

1. (dès 1’30) Football – Super League. Le FC Sion a passé quelques heures du week-end dans le fauteuil de leader du championnat. Est-ce dû au «miracle Henchoz»? A une rare continuité de l’effectif? Ou alors Kasami est-il le «facteur X» du bon début de saison valaisan? On s’est aussi demandé quelles étaient les perspectives de Neuchâtel Xamax. Pour autant que le club de la Maladière en ait…

2. (dès 13’45) Football – Super et Challenge League. On a commencé cette 2e partie par se demander quel était le vrai niveau de ce Servette FC, qui reste sur quelques déceptions. On a ensuite enchaîné sur les deux clubs lausannois, avec le cas très particulier du Stade Lausanne-Ouchy, dont la trajectoire est opposée à celle du SFC dans l’élite. Pour finir, on parle du LS et de son avant-centre Turkes, qui n’en finit plus de marquer.

3. (dès 29’00) Tennis – Laver Cup. Les avis diffèrent énormément quant à la compétition du Maître Roger Federer. Véritable compétition ou produit marketing bien trop cousu de fil blanc? Est-elle appelé à entrer dans les habitudes? Et l’absence de Stan Wawrinka, c’était dommage, non? On en a débattu.

4. (dès 41'05) Le pronostics de «C'te équipe». Les journalistes se mouillent pour vous aider à miser sur les bons canassons.