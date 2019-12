On évoque souvent feu Raymond Poulidor comme le spécialiste des deuxièmes places sur le Tour de France. Or, le chouchou des Français avait bien plus souvent terminé au troisième rang (cinq fois) que dans le rôle du dauphin (trois fois). C’est pour ça que la Glaronaise Ladina Jenny est la vraie «Poulidor» du snowboard mondial.

La snowboardeuse de 26 ans écume le circuit de la Coupe du monde depuis le 6 janvier 2010 et n’a toujours pas ouvert son compteur victoire. Dimanche, elle s’est encore inclinée en finale du slalom géant parallèle disputé sur les rives du Lac Bannoye, dans le Sud de l’Oural, face à l’Allemande Ramona Hofmeister, de 59 centièmes. Ladina Jenny est ainsi montée sur son huitième podium en carrière. Son bilan? Trois deuxièmes places et cinq huitièmes rangs...

Les deux autres Suissesses du tableau final, Patrizia Kummer et Julie Zogg (gagnante la veille), avaient quant à elles été éliminées d’un souffle en quart de finale. Chez les hommes, aucun Suisse n’avait en revanche intégré le plateau final.