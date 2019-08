Après le doublé féminin vendredi en cross-country, la Suisse a fêté un nouveau podium samedi lors de l’épreuve de Coupe du monde à Val di Sole, en Italie. Camille Balanche est montée pour la première fois sur la boîte en décrochant la troisième place de l’épreuve de descente. La Neuchâteloise n’a été devancée que par l’Australienne Tracey Hannah et la Française Marine Caribou, victorieuse dans le Trentin.

Aux JO avec la Suisse en... hockey

Ancienne joueuse de l’équipe de Suisse de hockey, Balanche avait été sacrée championne d’Europe en mai dernier lors de championnats boudés par les meilleures. "Mon objectif en début de saison était de me qualifier pour les finales et rejoindre le top 10, a-t-elle déclaré à la RTS. Au fil des épreuves, je me suis aperçue que je n'en étais pas si loin des meilleures, mais j'ignorais si un podium était possible. Maintenant, c'est une réalité!"