Jeudi, la Zurichoise a nagé en 2’24’’93 et battu son propre record National établi le 21 mars dernier à Uster. Ce jour-là, la sociétaire du «Limmat Sharks Zurich» avait coupé le chrono après 2’25’’74. Les séries ont été dominées par la Canadienne Sydney Pickrem (2’24’’53).

Yannick Käser (27 ans) a lui dû se satisfaire du 45e rang des séries du 200m brasse et ne s’est pas qualifié pour les demi-finales. Jeudi, l’Argovien, qui a nagé en 2’17’’79, est resté à plus de sept secondes de son propre record de Suisse datant de 2017. L‘Australien Matthew Wilson a signé le meilleur temps (2’07’’29).

Quant à Roman Mityukov (18 ans), il a obtenu une belle 14e place des séries du 200m dos et s’est qualifié pour les demi-finales. Jeudi, le Genevois a parcouru la distance en 1’58’’04 et pulvérisé son propre record de Suisse. Le 23 mars dernier, à Uster, il avait nagé en 1’58’’65. C'est l‘Américain Ryan Murphy (1’56’’61) qui a été le plus rapide.