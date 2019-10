Pour sa 60e édition, le Rallye du Valais a mis les petits plats dans les grands. A commencer par une demi-journée de compétition supplémentaire et une première spéciale jeudi après-midi déjà dès 17h en ville de Martigny. «Il y a la volonté de venir en ville pour rapprocher le rallye de son public, explique Cédric Borbën, directeur du RIV. C’est important que les gens puissent côtoyer les pilotes et voir toute cette effervescence de près.»

18 spéciales sont au menu, avec plus de 200 km de course et deux épreuves en nocturne. Le 60e RIV au départ de Martigny passera comme d’habitude par les Casernes de Sion, mais aussi par Montana ou encore Anzère.

Ken Block fait du clic

Pour fêter dignement son anniversaire, le RIV accueillera une star internationale: l’Américain Ken Block, connu pour ses drifts ébouriffants. Au volant de sa Ford Escort, qui n’est pas homologuée, il jouera l’ouvreur lors de toutes les spéciales. Il sera également en démonstration de drift du côté des Casernes vendredi soir.

«Après deux années de discussions, c’est une énorme satisfaction de pouvoir accueillir un pilote du calibre de Ken Block, se réjouit Cédric Borbën. C’est Ford qui a financé l’opération, nous les en remercions. Pour nous, c’est vraiment un très très gros truc. Pour vous dire, depuis que sa présence a été annoncée, lui qui est rare en Europe, les visites sur notre site internet ont été multipliées par dix.»

Olivier Burri pour un record?

89 pilotes seront au départ du 60e RIV. Côté suisse, il faudra suivre Ivan Ballinari et Olivier Burri, qui se battra pour une neuvième victoire, record absolu. Sans oublier le fils Burri, Michael, troisième l’an dernier, qui pourrait aussi avoir son mot à dire.

Le RIV accueille également pour son édition 2019 la grande finale de l’ERT (European Rally Trophy), qui consacre un pilote au terme de 34 rallyes dans 22 pays. Le plateau sera international, avec un duel entre la Suisse et la République tchèque pour le titre final. A cette occasion, les points de l’épreuve valaisanne seront doublés, histoire de mettre un peu de piquant.

A noter encore, pour les curieux, que le RIV possède désormais un nouveau site internet en cinq langues (français, allemand, italien, anglais et portugais).