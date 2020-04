Deux des grands classiques du championnat de Suisse des rallyes, le Critérium jurassien et le rallye du Chablais, ont été annulés pour cause de pandémie de coronavirus. Le Rallye du Tessin, initialement prévu les 26 et 27 juin, a été renvoyé au dernier week-end de septembre. Les organisateurs du Rallye français de Morzine/Mont-Blanc, qui doit compter pour le championnat de Suisse 2020, espèrent pouvoir assurer la tenue de leur épreuve, du 3 au 5 septembre. Espèrent...

Et quid du Rallye international du Valais, l’épreuve la plus importante de la discipline dans notre pays, qui doit se dérouler du 15 au 17 octobre? «Pour l’instant, nous faisons tout pour pouvoir assurer l’organisation», explique Cédric Borboën, le promoteur. Conscient que sa structure est une actrice... qui reste spectatrice face aux décisions politiques.

«Nous faisons le maximum, à notre niveau, reprend l’organisateur. Je n’ai aucun souci face à la participation, malgré les annulations des deux premières courses du championnat. Au contraire, même, j’ai l’impression que tout notre petit monde n’attend que cela, qu’après avoir démonté et remonté dix fois les voitures ces derniers mois pour les améliorer, nombreux sont ceux qui veulent en découdre.»

Le problème des Casernes

S’il n’en reste qu’un, cette année, ce sera donc, peut-être, le plus important: «Nous travaillons actuellement sur le strict côté compétition; les activités annexes, cela viendra plus tard. Un rallye sans spectateurs? On ne peut pas interdire aux gens d'aller au bord d’une route, à la montagne.»

Le problème, en revanche, concerne le site des Casernes, à Sion: «C'est la plaque tournante de notre opération, où sont menées les actions VIP, où se tiennent les expositions des partenaires, etc. L’équilibre financier de la manifestation est directement lié au succès de ces activités, mais je suis un optimiste de nature et je garde espoir.»

Et Cédric Borboën conclut: «Nous trouverons des solutions, même si de nombreuses entreprises vont connaître des soucis économiques. Je me vois mal aller trouver le garagiste qui nous met chaque année une annonce dans notre programme et lui demander quelques centaines de francs, quand ses activités ont été ralenties ou même arrêtées depuis bientôt deux mois. Idem pour les autres domaines. Dans mon esprit, je vois plutôt une formule de reconnaissance: vous avez joué le jeu ces dernières années? Eh bien, on va vous rendre la pareille et vous offrir un espace sur nos supports. Une fois encore, actuellement, tous nos efforts sont concentrés sur la partie sportive et technique; le reste, on s’adaptera.»

Jean-Claude Schertenleib