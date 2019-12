La Schwytzoise Tanja Hüberli et son compagnon, le skieur haut-valaisan Ramon Zenhäusern (tous deux 27 ans), ont eu très peur lundi, lorsque la championne de beach-volley s'est fait diagnostiquer une embolie pulmonaire ayant nécessité une opération. Hüberli est passée sur le billard mardi, et elle a pu quitter l'hôpital jeudi. Quant à Ramon Zenhäusern, il a rejoint les skieurs suisses à Val di Fassa (Italie), pour préparer le slalom parallèle d'Alta Badia qui aura lieu lundi. C'est dans la station du Trentin que «LeMatin.ch» a pu joindre le slalomeur.

Ramon, on imagine que Tanja et vous êtes passés par tous les états d'âme lundi...

On a eu très peur, c'est clair. Avec le recul, on se rend compte que c'était limite. Mais heureusement, il semble que l'on soit du bon côté aujourd'hui. D'ailleurs Tanja a pu rentrer chez elle jeudi, c'est une bonne nouvelle. Elle est encore très faible, mais nous savons que l'opération s'est bien déroulée.

Comment était Tanja les jours qui ont précédé son hospitalisation?

Comme cela a été expliqué, elle ne se sentait pas très en forme au retour de son camp d'entraînement de Tenerife (ndlr: elle faisait de l'arythmie cardiaque depuis quelques jours). Dimanche soir, nous étions tous deux à la cérémonie des «Sports Awards», à Zurich, et là encore, elle n'était pas au top. Par exemple, elle avait de la peine à respirer en montant les escaliers dans le parking.

Et le lundi?

Par chance, elle avait pris rendez-vous le lundi à 11h pour effectuer des examens. Les médecins ont commencé par contrôler son cœur, mais ils n'ont rien trouvé de spécial. Comme il y avait de la place l'après-midi (sic!), ils ont décidé de vérifier ses poumons. C'est à ce moment-là que l'embolie a été détectée et qu'il a été décidé de garder Tanja à l'hôpital, pour qu'elle soit opérée le lendemain, mardi.

Sait-on ce qui a provoqué cette embolie?

Les médecins n'en sont pas encore sûrs, mais ce pourrait être à cause d'une méduse. Tanja s'est fait piquer quand elle se baignait dans la mer, à Tenerife. Cette piqûre de méduse aurait provoqué une thrombose au genou, qui aurait ensuite atteint les poumons. On a frôlé le pire, vraiment. Heureusement que Tanja avait pris rendez-vous pour un contrôle le lundi matin, sinon, c'est d'urgence et en ambulance qu'elle aurait été amenée à l'hôpital. Et puis, heureusement qu'elle est sportive et entraînée: les médecins lui ont dit que cela lui avait rendu service.

Propos recueillis par Renaud Tschoumy