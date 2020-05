Chaque jour, les chaînes proposent des retransmissions de grands événements sportifs. Rien que ce mercredi 6 mai, on peut se refaire le 8e de finale de Ligue des champions 2018-2019 entre le Real et l’Ajax (RMC Sport), le quart du Mondial 2014 entre la France et l’Allemagne (beIN Sports), la finale du Masters 1991 de tennis entre Sampras et Courier (Eurosport 2) ou encore un match des play-off de NBA 2014 entre les Memphis Grizzlies et le Thunder d’Oklahoma (beIN Sports).

Mais ces rediffusions intéressent-elles le public? Les amoureux de sport ont-ils envie de passer deux heures de leur temps devant un match dont ils connaissent déjà presque tout, le vainqueur et le score?

En Suisse romande, la RTS propose elle aussi depuis plusieurs semaines de revivre des rendez-vous mythiques du sport. «On a tout essayé : Federer, le foot, le hockey... Mais ça ne marche pas. D’ailleurs, ça ne marche dans aucun pays du monde», rapporte Massimo Lorenzi, qui a échangé sur le sujet avec des confrères suisses et étrangers. Le rédacteur en chef des Sports relativise toutefois: «On n’a pas choisi de retransmettre du sport pour faire des audiences. Il s’agit de programmes de remplacement.»

Or ces programmes perdent beaucoup de leur saveur quand ils ne sont pas rattachés à une histoire, celle que l’on tisse avant, pendant et après un grand rendez-vous. Une finale, par exemple, ça se vit et se ressent pendant plusieurs jours: il y a la longue attente, les informations livrées au compte-gouttes, puis le début de la rencontre et l’espoir parfois vain que tout bascule dans le bon sens, avant que le match ne soit rejoué dans les heures et les jours qui suivent à travers le ressenti des uns et des autres.

Le téléspectateur confronté aux rediffusions est privé de tout ce qui entoure et fait la beauté d’un match à part – un grand match. «Et puis le public, d’ordinaire habitué au direct, ou au léger différé, n’a pas la tête à ça», conclut Lorenzi.

Sondage Les redif', vous trouvez ça: Génial, elles permettent de revivre les grands moments du sport

Nul, pas la même saveur des années après!

Moi je suis toujours OK avec Massimo Lorenzi

Voter Génial, elles permettent de revivre les grands moments du sport 23.7% Nul, pas la même saveur des années après! 60.3% Moi je suis toujours OK avec Massimo Lorenzi 16.0% 456 votes au total Génial, elles permettent de revivre les grands moments du sport 23.7% Nul, pas la même saveur des années après! 60.3% Moi je suis toujours OK avec Massimo Lorenzi 16.0% 456 votes au total



Julien Caloz