Angelica Bengtsson a failli tout perdre quand sa perche s'est brisée lors de son dernier essai à 4,80 m en finale des Mondiaux dimanche à Doha, mais elle a eu une seconde chance et a battu son record de Suède.

Får inte Angelica Bengtsson bragdguldet ska inte Greta ha fredspriset... https://t.co/LOKMwfNZfY — Anders Hammarström ???????????????????????????????????? (@villasilverlid) September 29, 2019

La perche de la Suédoise s'est cassée au moment où elle l'a plantée dans le butoir. L'ancienne championne d'Europe espoirs, âgée de 26 ans, est sèchement tombée sur le dos, sans se blesser.

Dans ce cas-là, le règlement stipule que l'athlète doit obtenir un essai supplémentaire. Or, au moment de récupérer une perche plus dure, elle l'a trouvée...dans les affaires de sa copine française Ninon Guillou-Romarin, qui avait échoué un peu plus tôt à 4,80 m. «Quand j'ai fini mon concours, j'ai repris la perche d'Angelica (Bengtsson) par erreur. Du coup, après son saut raté, quand elle a cherché une perche plus dure, je lui ai proposé de prendre une des miennes. Mais en cherchant, je suis tombée sur la sienne dans mes affaires. Je m'étais trompée avant en rangeant mes perches», a expliqué Guillou-Romarin, sourire aux lèvres, au micro de France Télévision.

Un record de Suède à 4,80 m dans la foulée

Encouragée par la foule présente au Khalifa stadium (Doha), Bengtsson a ensuite réussi sa dernière tentative à 4,80 m, battant au passage le record de Suède. Au final, Angelica Bengtsson a terminé 6e du concours.

En 2014, dans un cas similaire, le Français Renaud Lavillenie s'était gravement blessé au pied lors d'une tentative à 6,21 m pour tenter d'améliorer le record du monde (6,16 m) qu'il venait tout juste de battre. AFP