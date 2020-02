C'est le No 2 japonais Kokoro Kageura qui a mis un terme à la vertigineuse série de 154 combats remportés consécutivement par le double champion olympique en titre des poids lourds et décuple champion du monde (huit fois en 100 kg, deux fois en toutes catégories). Riner n'avait plus été battu depuis le 13 septembre 2010.

