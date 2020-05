Roger Federer et la star du jour

Le Bâlois est apparu en direct dans une émission sur la chaine américaine ESPN pour féliciter Christiane, une infirmière new yorkaise. Et, comme le dit Federer, c'est bien elle la star du jour: «Les gens pensent que nous les athlètes sommes des superhéros, mais nous pensons la même chose de vous, Christiane. Vous êtes des héros car vous sauvez des vies... » Elle lui répond combien elle apprécie son humilité et explique qu'elle ne se sent pas comme une héroïne. Elle dit juste faire son travail, pour aider les autres. Bravo!

"You are the hero." ????



The moment @rogerfederer surprised a health worker in New York with a message of support!



????: @ESPNtenis #COVID19pic.twitter.com/C31KidJbO3 — ATP Tour (@atptour) May 15, 2020

Takeshi très habile

Le pilote japonais de moto2 Ishizuka Takeshi a pris du temps à domicile pour améliorer sa coordination manuelle. Très bon résultat...

Riders are people of many talents ???????#Moto2 rider @Takeshi_722 showing some skills, although the grand finale didn't go to plan ????#RoadToMotoGP pic.twitter.com/goxdGGJlFm — FIM CEV Repsol (@CEVMotorcycle) May 15, 2020

Un nouveau jeu signé Nate Schmidt

Le défenseur des Las Vegas Golden Knights, Nate Schmidt, a inventé bien des jeux pendant son confinement (allez voir sur les réseaux). Et là, il nous propose un petit amusement avec des balles de golf. Départ!

Today’s #SchmidtItToWinIt is called Caddy Stack!



The game: stack three golf balls on top of each other in 60 seconds or less. The tower must stand for 3 seconds! @nateschmidt29 demonstrates ??



Think you can do it??? ???? Let’s see it ???? pic.twitter.com/b2SdKc8hMT — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) May 14, 2020

Pas encore une star

D'accord, cet enfant n'est pas une star. N'empêche que son défi en mettra plus d'un KO. Et avec de telles qualités, il devrait bien trouver sa place dans le monde du sport.