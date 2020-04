1. Roger Federer et le «wall challenge»

Cinq jours après sa vidéo de lui tout emmitouflé, et sous la neige, depuis sa propriété de Valbella dans les Grisons, Roger Federer a cette fois défié ses abonnés et des célébrités, dont ses rivaux Rafael Nadal et Novak Djokovic. La mission? Faire rebondir la balle contre un mur pendant une minute. Mais attention: n'oubliez pas de bien choisir votre chapeau si vous voulez taper dans l’œil du Maître!

Here’s a helpful solo drill. Let’s see what you got! Reply back with a video and I’ll provide some tips. Choose your hat wisely ???????????? #tennisathome pic.twitter.com/05lliIqh1h — Roger Federer (@rogerfederer) April 7, 2020

2. Nico Hischier et ses pompes de folie

La NHL, actuellement sur pause en raison de la crise sanitaire, peut trembler. De retour en Suisse, à Naters chez ses parents, Nico Hischier a une façon bien à lui de garder la forme. Le Valaisan des Devils a même une manière assez spéciale de faire des pompes puisque entre deux séries, il se permet carrément de caler un backflip. L'artiste en a perdu son bonnet!

Nico Hischier is on IG doing push-ups into MF backflips. MY KING. pic.twitter.com/FiYntEAdiq — Drew (@DrewMacFarlane) April 7, 2020

3. Les hockeyeuses sont connectées

A l'instar des athlètes féminines de Swiss Athletics ce week-end, les hockeyeuses suisses ont également décidé de faire une petite vidéo ensemble, faute de pouvoir se retrouver sur la glace dans les semaines à venir. Dans celle-ci, on voit notamment Lara Stalder et Andrea Brandli réaliser quelques acrobaties avec la rondelle depuis la terrasse ou à l'extérieur. Toujours sympa à regarder!

4. Haaland a encore du boulot

C'est Cristiano Ronaldo himself qui a lancé les hostilités. Faire un maximum d'abdos en 45 secondes. La star de la Juventus Turin en avait effectué 142 et nombreux sont les sportifs à avoir tenté l'expérience ces dernières 48 heures. Le prodige de Dortmund Erling Braut Haaland s'est essuyé au défi de «CR7» et en a réalisé 124. Mais c'est pas comme si la marge de progression du gamin de 19 ans était immense... L'avenir lui appartient.

Au tour d’Erling Braut Haaland de relever le défi de Cristiano Ronaldo.



124 répétitions en 45 secondes. ????

(Le record de CR7 est de 142 reps)



???? https://t.co/UeVl4p2Hgv pic.twitter.com/RBi9HshvhL — Actu Foot (@ActuFoot_) April 7, 2020

5. Khachanov se muscle avec son bébé

Le temps va être long pour les joueurs de tennis. Alors que Roland-Garros a été reporté et Wimbledon annulé, plusieurs voix ont parlé sans retenue d'une saison blanche sur le circuit en 2020. Confiné comme tous les protagonistes du circuit, le joueur russe Karen Khachanov a activé le mode training en famille à la maison. Et il se sert de son bébé à la place des poids pour travailler ses muscles. «Cute»!

6. Bonus

Le truc à ne surtout pas tenter après l'apéro. Signé Kevin Bieksa, ex-joueur de NHL.

