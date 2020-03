En ce 19 mars 1995, le suspense est à son comble à Bormio, en Italie. Vreni Schneider, athlète suisse la plus titrée lors des Jeux olympiques avec cinq médailles, se présente dans le portillon de départ de la dernière course de la saison. Dans son collimateur: un troisième grand Globe de cristal, après ceux de 1989 et 1994.

Dans une lutte à couteaux triés avec Katja Seizinger, «Unser Vreni» remporte finalement l'ultime slalom de l'hiver grâce à une deuxième manche de feu. L'Allemande, seulement 14e de cette dernière course, doit s'incliner au classement général de la Coupe du monde pour six petits points. Elle se consolera avec le globe du super-G.

«Mon dernier trophée, cette année-là, était sans doute une plus importante de ma carrière, se souvenait Vreni Schneider lorsqu'on lui reparlait de ce moment. On ne pouvait pas s'imaginer un tel final, j'ai dû me battre jusqu'au dernier mètre. Je comptais sur le slalom géant, mais je ne suis arrivée que 9e. Il fallait que je me rattrape dans le dernier slalom, quelle pression! Un véritable final à la Hitchcock.»

Chez les hommes, malgré une élimination à domicile lors du dernier slalom à Bormio, c'est Alberto Tomba qui s'adjugeait le grand Globe de cristal de cette cuvée 1995.

Vreni Schneider et Alberto Tomba, les deux grands vainqueurs de la saison 1994-1995. Image: Keystone

Un mois plus tard, après l'annonce du retrait de son entraîneur Paul-André Dubosson, Vreni Schneider renonçait à son tour à poursuivre sa carrière sportive.

«La fin de la saison m'a vidée de ma substance, aussi bien physiquement que psychologiquement, expliquait celle qui sera élue sportive suisse du XXe siècle. Je n'ai pas seulement un hiver derrière moi, mais onze années d'une compétition qui exigeait toujours plus d'entraînement, toujours plus d'efforts. Maintenant je vais pouvoir me reposer.»

Plus grande skieuse suisse de l'histoire - 55 victoires en Coupe du monde et 14 globes - la Glaronnaise laissera un vide énorme dans son sillage. Il faudra attendre 21 ans, et le sacre de Lara Gut en 2016 au classement général de la Coupe du monde, pour retrouver une Suissesse au firmament.