Champion d'Europe des poids super-légers, l'Anglais Sam Maxwell a voulu donner quelques conseils sur la façon d'entraîner son uppercut. Victime de sa fougue, le boxeur de 31 ans s'est mis K.-O. lui-même! «Mes entraînements en ligne sont annulés jusqu'à nouvel ordre», a déclaré Maxwell avec humour sur Twitter.

My Instagram live workouts are cancelled until further notice ???? pic.twitter.com/z71eKNVEcL