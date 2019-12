Singapour et l’Australie n’ont pas laissé de réelles empreintes sportives aux Championnats du monde féminin d’Unihockey qui se déroulent actuellement à Neuchâtel.

Les deux nations ont dû se contenter de se battre pour la onzième place vendredi matin. Pour l’anecdote, les Australiennes se sont imposées 3-1 devant 1131 spectateurs.

Mais le meilleur moment a eu lieu après la rencontre. Les joueuses des deux équipes ont réalisé une chorégraphie sur Cotton-Eyed Joe.

#Australia and #Singapore finish their @IFF_Floorball @iffwfc in style, united by a love of the game. Gymnastics fans, surely we can agree that every Worlds or Olympics should finish with all competitors and judges dancing to Cotton-Eyed Joe? This is the future of the gala... pic.twitter.com/WDG5e0nyG7