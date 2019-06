Il se passe toujours quelque chose à Assen. En 2019, on a vu Jorge Lorenzo se blesser – il est de retour au Tessin, où il est installé, engoncé dans un corset, conséquences de deux fractures de vertèbres dorsales. On a vu Maverick Viñales (photo) offrir la première victoire de la saison à Yamaha et Fabio Quartararo monter pour la deuxième fois d’affilée sur un podium MotoGP.

On a vu, malheureusement, la troisième élimination sur chute de suite – en Catalogne, il n’a rien pu faire, emporté comme Dovizioso et Viñales par l’action de Lorenzo – de Valentino Rossi. Un troisième zéro qui lui a fait mal – pas physiquement, par bonheur -, mais bien à son moral.

On a surtout vu la course Moto2 la plus folle de l’histoire récente, qui a sacré un nouveau vainqueur – Augusto Fernandez (photo) – et qui a permis à Tom Lüthi, miraculé de ce GP, de se hisser en tête du classement provisoire du championnat.

«Celui qui est en tête du championnat à Assen...»

Les anciens le disent et n’oublient pas de le rappeler lorsque ça les arrange: «Dans plus de 80% des cas, celui qui est en tête du championnat au soir d’Assen est couronné champion du monde en fin de saison.»

En Moto3, l’Espagnol Aron Canet compte 7 points d’avance sur l’Italien Lorenzo Dalla Porta; il a pour lui une déjà bonne expérience, il est surtout le seul à avoir marqué des points à chaque GP depuis le début de la saison. Un signe.

En MotoGP, le leader du championnat après ce GP des Pays-Bas reste bien sûr Marc Marquez (photo); son avance sur Andrea Dovizioso a encore augmenté puisqu’il se monte à 44 points (quasi deux courses de réserve), ce qui a réveillé quelques-uns de nos confrères italiens qui remettent en question la position de «premier pilote» d’Andrea, face à Danilo Petrucci. Marquez couronné une nouvelle fois à la fin de l’année? Seul Marc peut battre Marquez, on le dit et on le répète. A Assen, il a compris qu’il se retrouvait sur le terrain de Yamaha et que Viñales voulait plus que tout gagner; il a laissé faire dans les derniers tours. Un signe, là aussi.

Moto2: et si c'était vérifié?

Reste la classe Moto2, qui nous intéresse logiquement au premier plan. Et si la règle qui dit que... était vérifiée? Et si Tom Lüthi, quatorze ans après son sacre en 125 cm3, coiffait en fin de saison une deuxième couronne mondiale? Aux Pays-Bas, il a connu un week-end difficile, comme tous ses adversaires.

Avec son équipe, il n’a cessé de progresser techniquement, opérant même des modifications entre le warm-up dominical et la course: «La meilleure moto du week-end, je l’ai eue au bon moment», dit-il. Il a certes connu quelques soucis en début de GP – «la première vitesse sortait, je me retrouvais au point mort» -, mais il a surtout été chanceux à cinq tours de la fin, lorsque Xavi Vierge est tombé juste devant lui et que Tom, qui a touché la moto à terre de son adversaire