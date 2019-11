Le marché de la diffusion du sport est en perpétuelle mutation. En Suisse, il a longtemps été la propriété quasi exclusive des chaînes nationales. Puis est apparu Teleclub, qui a acquis les droits du football et du hockey suisses. Puis est arrivé MySports, qui a ravi le hockey à Teleclub. Voici maintenant Sky, le leader mondial du streaming, qui propose des offres attractives (dès 19,90 francs par mois) pour suivre sur tous les écrans (Smartphone, ordinateurs, et Smart TV) la Champions League, la Premier League, la Bundesliga, la NHL. Et la National League du hockey suisse en collaboration avec MySports. Le nouveau venu, c’est sûr, n’a pas débarqué en Suisse romande, et plus particulièrement à Neuchâtel où il a implanté ses locaux, pour la beauté des paysages. «Sky a pour ambition de devenir le numéro 1 de la diffusion du sport en Suisse, lance Fabrice Allegro, Chief Commercial Officer. On veut donc aussi répondre aux besoins des Romands en proposant une offre de sport très intéressante et très compétitive.»

Nico Hischier comme ambassadeur

Mais pas seulement. A l’avenir, Sky pourrait devenir un acteur intéressé à acheter les droits de diffusion des championnats suisses de football et de hockey sur glace. «Comme la marque veut devenir No 1 de la diffusion du sport en Suisse, nous étudions naturellement les options pour l’acquisition de droits des championnats suisses.» Pour se faire connaître dans notre coin de pays, Sky a également misé sur des ambassadeurs de renom, dont Nico Hischier, le joueur de centre valaisan des New Jersey Devils en NHL. «Notre accord avec Nico Hischier nous permet de promouvoir notre offre très importante de hockey sur glace suisse et international, reprend Fabrice Allegro. Nous proposons déjà deux à trois matches de NHL par semaine. A terme, nous aimerions en effet en proposer davantage.»