Mardi, à l'occasion de la troisième journée de National Football League - la Ligue de football américain -, les Chicago Bears ont battu les Washington Redskins 31-15.

Dans le vestiaire des Bears, l'ambiance était forcément à la fête. Du coup, le «running back» Tarik Cohen a voulu faire partager ce grand moment de joie avec tous les supporters.

Il a alors lancé un live sur les réseaux sociaux. Chants de joie, cris, danses, bref: une ambiance normale pour un vestiaire. Et même... un coéquipier tout nu.

Le joueur de ligne offensive Kyle Long n'a en effet pas remarqué que son coéquipier faisait un direct. Et comme, en général, on se met à poil dans un vestiaire, sa nudité a été exposée aux yeux de tous les followers, comme le montre la vidéo ci-dessus (floutée, on vous rassure)!

