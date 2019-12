Jamais deux sans trois pour «Spindrift 2». Mardi soir, le bateau de Dona Bertarelli et Yann Guichard va se positionner sur la ligne de départ du Trophée Jules Verne pour une nouvelle tentative de record du tour du monde. Le temps à battre? Quarante jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes; une performance canon signée Francis Joyon avec «Idec Sport» (et notamment Bernard Stamm à bord). Mais le skipper du plus grand trimaran de course au monde (40 mètres de long, 23 de large) veut croire que cette troisième tentative, après celles de 2015 (47 jours) et 2018 (abandon dans l’Indien) sera la bonne.

#Spindrift 2’s rudder issue is now resolved! @YannGuichard and his crew will be back on standby early next week, awaiting a favorable weather window to set sail on their third #JulesVerneTrophy #record attempt. #TJV #record #multihull pic.twitter.com/muNLqkpnVl — Spindrift racing (@spindriftracing) November 22, 2019

Yann Guichard et ses 11 équipiers se lanceront sans Dona Bertarelli, contrairement à la campagne de 2015 où la navigatrice lémanique était devenue la femme la plus rapide autour du monde à la voile (47 jours 10 heures et 59 minutes) . «Nous allons partir de La Trinité-sur-mer mardi matin pour passer la ligne de départ du Trophée Jules Verne devant Ouessant entre 18h00 mardi et 6h00 mercredi, explique le skipper. Les conditions sont assez bonnes avec un temps à l’équateur autour de cinq jours.»

La descente vers le cap de bon Espérance, premier des trois caps (avec Leeuwin et Horn) à passer, s’annonce favorable, c’est ensuite que le record va se jouer. Lors de leur tentative victorieuse de 2017, Francis Joyon, Bernard Stamm et Cie avaient acquis leur surnom de «papys flingueurs» en traversant l’océan Indien comme des cow-boys en cinq jours et 21 heures. L’idée de Guichard et ses hommes, c’est donc d’arriver à la pointe Sud de l’Afrique avec une bonne marge sur le tenant.

Les prévisions météos permettent d’être optimistes pour le team franco-suisse. Tout du moins pour la première partie de course. «Nous espérons passer le cap de Bonne-Espérance en moins de treize jours, explique Yann Guichard, ce qui nous permettrait d’être en avance sur le temps de Francis Joyon et ses hommes. Tout cela est un peu loin, mais d’ores et déjà, on voit que l’Atlantique Sud n’est pas fermé et que nous pourrions accrocher une dépression au large du Brésil pour arriver sur l’Afrique du Sud assez rapidement.»

Grégoire Surdez

L’équipage