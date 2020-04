Les play-off et les tours contre la relégation de National League et Swiss League ont été annulés, les championnats de Super League et de Challenge League sont suspendus jusqu’à nouvel avis.

Comment les sponsors, qui sont liés contractuellement avec les clubs, ont-ils réagi face à cette situation? Ont-ils pu honorer leurs contrats? Ont-ils rompu les accords en avançant une absence de visibilité? Ont-ils demandé un report des paiements?

Nous avons posé la question à un dirigeant de tous les clubs romands de première et deuxième divisions, sauf au président du HC La Chaux-de-Fonds, dont l’équipe avait déjà terminé sa saison.

A l’exception du Servette FC, qui n’a pas souhaité s’exprimer, tous les clubs ont pris la parole. Leurs réponses...

Christian Constantin (président du FC Sion): «Plus personne ne nous verse un franc, c’est normal. Dès l’instant où la prestation ne peut pas être offerte avec un championnat à l’arrêt, on n’encaisse plus rien. C’est une activité qui est morte.»

Christian Binggeli (président de NE Xamax): «A ce stade, il n’y a pas eu de désistement. J’ai même un club de supporters qui nous a fait parvenir un nouvel acompte. Ma crainte, c’est pour l’avenir. Xamax bénéficie du soutien de nombreuses entreprises qui s’engagent souvent à hauteur de 10’000 ou 20’000 francs par an. Qu’adviendra-t-il de cet argent si la pandémie devait s'inscrire dans une longue durée? Plusieurs PME pourraient devoir revoir leurs soutiens en ayant d’autres priorités.»

Vincent Steinmann (directeur administratif du Lausanne-Sport):

«A ce jour, on n’a été confronté à aucun désistement ni rupture de contrat. Compte tenu des conséquences économiques de cette crise sans précédent, on peut s’imaginer que certains n’auront peut-être plus les moyens ni l’envie de nous soutenir. Ce risque existe et il est potentiellement important, avec un impact qui touchera l’ensemble du monde du sport.»

Vartan Sirmakes (président du Stade-Lausanne-Ouchy): «Chacun à son niveau, tout le monde a des soucis. On sent déjà un véritable coup de frein économique. Seuls 30% des contrats sont honorés. Jusqu’à présent, quelques uns de nos partenaires nous ont demandé un étalement des versements.»

Raphaël Berger (directeur général du HC Fribourg-Gottéron): «Nous avons informé nos sponsors que nous ne pouvions pas envisager de remboursement. Nous avons par la suite reçu quelques messages nous indiquant que le paiement de la prime de qualification pour les play-off ne pourrait certainement pas être honoré. Mais beaucoup de messages nous assurent du soutien de nos partenaires en ces temps difficiles. Pour la suite, on verra ce qui va se passer, c’est encore un peu tôt pour évaluer un éventuel préjudice en vue de la saison prochaine. Nous allons par contre devoir établir plusieurs scénarios en termes de revenus liés au sponsoring.»

Sacha Weibel (CEO du Lausanne HC):

«Pour des raisons évidentes, nous n'avons pas encore entamé les discussions formelles avec nos partenaires. Nous leur avons témoigné de notre soutien, nous sommes en contact étroit avec eux et nous allons avancer ensemble. Il est en revanche trop tôt pour tirer un quelconque bilan ou des perspectives sur la saison prochaine.»

Philippe Rigamonti (directeur administratif du Genève-Servette HC): «Aucun ne nous a signifié ne pas vouloir continuer. Bien au contraire, nous avons eu des retours de plusieurs partenaires qui nous ont appelé pour nous dire qu’ils nous soutiendraient d’autant plus dans cette période très difficile. Nous aurons besoin de la solidarité de tous.»

Stéphanie Mérillat (co-présidente du HC Bienne): «Pour le moment, c’est assez calme. Nous n’avons pas enregistré de demande particulière. Tout va dépendre de la longueur de la crise. A vrai dire, l’incertitude concerne avant tout la saison prochaine. Je le répète: l’enjeu clé sera la longueur de la crise.»

Patrick Hauert (président du HC Ajoie): «Nous avons les mêmes accords avec nos partenaires commerciaux qu’avec nos joueurs. Plus on avance dans les séries éliminatoires, plus les joueurs perçoivent de primes et plus on facture à nos sponsors. Cette année, on n’a pas facturé.»

Alain Bonnet (président du HC Sierre):

«Comme notre saison était quasi terminée, que nous n’avions plus qu’un match du tour de relégation à disputer, ce problème ne s’est pas posé.»

Propos recueillis par Nicolas Jacquier, Jérôme Reynard et Emmanuel Favre

