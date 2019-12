On le sait, les salaires des sportifs sont énormes. Dans les disciplines individuelles, comme dans celles par équipes. Mais là où Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo roulent sur l'or, il n'en est pas forcément de même pour leurs coéquipiers. Le site sportingintelligence.com, via son «enquête annuelle sur les salaires dans le sport 2019» a eu la bonne idée de comparer équipe par équipes la moyenne des revenus des joueurs.

Tous sports d'équipe confondus, c'est donc le FC Barcelone qui est le plus généreux au monde. Il devance le Real Madrid et la Juventus. Trois équipes de football donc. Juste derrière, ce sont huit franchises de NBA à la suite qui complètent ce classement. On vous a mis aussi les plus dépensiers d'autres sports comme le cricket, le hockey ou encore le championnat chinois.

Dans la foulée, on s'est intéressé aux championnats et disciplines qui font le plus se déplacer les foules. Et là, il n'y a pas photo, mais alors pas du tout! C'est la ligue de football américain qui donne la leçon au reste du peloton, emmené par la Bundesliga. A noter le beau classement de la ligue de football australien (sport très local) et de celle de football canadien (sport très local aussi). La Super League de football n'est pas ridicule.

Ensuite, pour ceux qui aiment les gros, les très gros chiffres, on vous a fait rapidement un petit tableau avec les sommes dépensées par les télévisions pour s'adjuger les droits de retransmission des divers championnats autour de la planète. Les «broadcasteurs» américains lâchent plus de 4 milliards pour diffuser de la NFL! C'est plus que la Premier League de football... Et puis il y a la Suisse.