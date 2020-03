La question n’a pas du tout plu à Jürgen Klopp. À un journaliste qui lui demandait en conférence de presse s’il était inquiet de la propagation du coronavirus, l’entraîneur de Liverpool n’a pas caché son agacement: «Ce que je n’aime pas dans la vie, c’est accorder de l’importance à l’opinion d’un entraîneur sur des choses très sérieuses. Vous avez exactement le même rôle que moi, donc ce n’est pas important ce que disent les personnes célèbres. Nous devons parler des choses que nous maîtrisons. Les gens avec des connaissances devraient donner des indications, pas les entraîneurs de football. Pourquoi me demander mon avis? Je ne suis qu’un homme mal rasé avec une casquette de baseball.»

Jürgen Klopp sobre el coronavirus:

“No entiendo ni me gusta que simplemente por el hecho de ser famoso mi opinión sea relevante sobre un tema del cual no soy experto ni tengo conocimiento. Yo soy un simple tipo que lleva una gorra de béisbol y va mal afeitado”. #CHELIV #FACup pic.twitter.com/gWeBZuxazQ — Pep Molero (@molerogascon) March 3, 2020

Le vainqueur de la Ligue des champions 2019 tenait ainsi à resituer la place des sportifs au sein de la société, où leur notoriété leur confère un statut exceptionnel. Pour autant, ils ne peuvent être totalement considérés comme des citoyens lambda. Leurs connaissances médicales ne sont certes pas plus approfondies que la moyenne mais leur champ d’action, en revanche, est bien plus large. Et leur impact bien plus fort.

Les stars se mobilisent

Ces derniers jours, le monde sportif s’est mobilisé dans la lutte contre le coronavirus. À commencer par les superstars du jeu. Sur leurs réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont appelé la population à rester chez soi et respecter les consignes sanitaires, tout comme Stan Wawrinka, Rafael Nadal, Stephen Curry, Neymar, Tiger Woods ou encore Conor McGregor. Paul Pogba, de son côté, invite chacun à imiter sa fameuse célébration du «dab» au moment d’éternuer et tousser.

Bien qu’il s’agisse de messages simples et appelant au bon sens, leur écho n’est pas négligeable. «Une frange de la population est davantage sensible au discours des sportifs qu’à celui du Conseil fédéral», résume Joël Genazzi, défenseur international du Lausanne HC et sensible aux questions d’entraide. «Ils doivent s’inscrire en ambassadeurs, poursuit Laurence Wedrychowski, responsable de stratégie digitale au sein de l’agence de communication Penceo Sport. Ce sont des influenceurs et la plupart ont entre 20 et 30 ans, donc il y a un phénomène d’identification fort auprès des jeunes. De ce fait, ils doivent montrer l’exemple.»

Certains vont encore plus loin que la prévention. Pogba, encore lui, s’est impliqué financièrement en lançant une levée de fonds, espérant atteindre la somme de 30'000 euros. Dans la même veine, en NBA, le MVP en titre Giannis Antetokounmpo ainsi que Kevin Love, Zion Williamson et Rudy Gobert, contrôlé positif au Covid-19, ont promis de venir en aide au personnel de la salle où évoluent leurs équipes respectives. En Italie, les footballeurs Lorenzo Insigne (Naples) et Radja Nainggolan (Cagliari) ont eux aussi effectué une promesse de dons à destination de plusieurs hôpitaux.

Le beau geste de Jacquemet et Mbala

Si les stars représentent la partie immergée de l’iceberg, d’autres athlètes participent à l’effort collectif dans des proportions beaucoup moins médiatisées. En Suisse, le hockeyeur de GE Servette Arnaud Jacquemet et le basketteur de Fribourg Olympic Boris Mbala ont proposé de garder bénévolement des enfants pour épauler des parents en difficulté. L’initiative ne leur est pas propre mais, grâce à leur notoriété, elle diffuse un message de solidarité auprès du grand public. «Même à leur échelle, ce qu’ont fait Arnaud et Boris a peut-être poussé des gens à agir», commente Joël Genazzi.

Arnaud Cotture, de son côté, s’est fendu d’une publication sur Facebook, relayant les gestes simples de savoir-vivre et l’importance du confinement. «À force de voir des vidéos où les gens ne se sentent pas inquiets et impliqués, j’ai trouvé légitime de m’exprimer, explique l’international suisse des Lions de Genève. Si mon message a eu un effet ne serait-ce que sur une ou deux personnes, tant mieux. Si on peut avoir un impact positif, il ne faut pas s’en priver.»

Véhiculer des ondes positives

Dans cette période sans compétition, la mission des sportifs consiste également à entretenir la notion de divertissement, constitutif de leur activité. Récemment, on a vu Stan Wawrinka déguster une fondue, LeBron James enquiller des verres de vin, Cesc Fabregas interagir avec ses followers sur des séries ou encore Sergio Ramos prendre du bon temps en famille et continuer de s’entretenir physiquement. Histoire de combattre l’équation «confinement = ennui».

Par ailleurs, un défi est devenu viral dans le milieu du foot: le «Stay At Home Challenge». L’idée? Chaque joueur se filme en train de jongler avec… du papier toilette puis invite d’autres à en faire de même.

Keepers got no chance with that one, he’s put it top nickel! ???? @benmendy23 takes his time spots the late runner who makes no mistake ????



???? #ManCity pic.twitter.com/gWVwaHRTdd — Manchester City (@ManCity) March 17, 2020

Le recordman du monde de décathlon Kevin Mayer, lui, a initié le «#dietchallenge». «Le but est de ne pas prendre de masse grasse durant la période de quarantaine, indique-t-il sur sa page Facebook. À la fin du confinement, trois participants seront tirés au sort et recevront des lots.»

«L’ambiance générale n’est pas bonne en ce moment. Or, les sportifs véhiculent des valeurs. Donc c’est important qu’ils montrent une image positive d’eux, en se divertissant, en continuant à faire du sport… Cela pousse les gens à rester chez eux», affirme Laurence Wedrychowski. «Il suffit de pas grand-chose pour donner un sourire», abonde Arnaud Cotture.

Suffisant pour convaincre Jürgen Klopp?

Brice Cheneval