Des milliers de personnes ont fêté mardi le retour en Afrique du Sud de «leurs» Springboks, vainqueurs de la Coupe du monde de rugby, dans une ambiance de carnaval inédite dans un pays en crise, un quart de siècle après la chute de l'apartheid.

Erigés en «héros» depuis leur triomphe samedi (32-12) contre l'Angleterre en finale de l'édition japonaise du tournoi mondial, les premiers joueurs du XV sud-africain ont débarqué dans l'après-midi à l'aéroport de Johannesburg.

Dès leur apparition dans la grande salle des arrivées, le troisième ligne Pieter-Steph du Toit, fraîchement sacré meilleur joueur de l'année, et le demi de mêlée Faf de Klerk ont été accueillis par un concert de chants et de danses.

«Je suis venue parce que les Springboks sont la fierté de notre nation», a lancé Rosharon Morgan, une technicienne blanche de 34 ans venue en voisine avec sa nièce de 3 ans.

Parades à Prétoria

Protégée par un important service d'ordre, l'avant-garde de l'équipe nationale devait être suivie plus tard dans l'après-midi du sélectionneur Rassie Erasmus et du capitaine noir des «Boks» Siya Kolisi, attendus de pied ferme par la foule.

Sitôt rassemblés, les Springboks doivent entamer jeudi une série de parades populaires à Pretoria, Johannesburg, Soweto, Durban, East London, Port-Elizabeth puis au Cap lundi prochain.

