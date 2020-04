Fin août, dans le stade Charléty de Paris, Lea Sprunger aurait dû être dans les starting-blocks pour défendre sa médaille d’or européenne sur 400 mètres haies. L’annulation des championnats 2020, annoncée jeudi, est venue contrarier le tableau. «Cela aurait été quand même assez chouette de pouvoir viser un doublé», souligne par téléphone la championne de Berlin en 2018.

La Vaudoise - qui a annoncé qu’elle prendrait sa retraite après la saison 2021 - devrait donc perdre sa couronne sans combattre en 2022 du côté de Munich. «Si on prend la chose du bon côté, je serai championne d’Europe deux ans de plus», s’amuse celle qui, «a priori», ne devrait pas prolonger encore un peu sa carrière. Le coup est rude à encaisser pour la Nyonnaise, qui a cru «jusqu’au bout» que la capitale française pourrait accueillir le gratin européen de l’athlétisme à la fin de l’été. «Le Tour de France a été annoncé aux mêmes dates, rappelle-t-elle. C’était plutôt bon signe pour nous. Mais ça n’a pas suffi.»

Un garage transformé en fitness

Loïc Gasch avait, lui aussi, validé son billet pour Paris. «Une partie de ma famille avait déjà réservé des billets pour faire le voyage, explique le multiple champion de Suisse de saut en hauteur. Cela aurait été une première pour certains dans une telle compétition. C’est dommage. Vu que les Européens ne seront pas reportés en 2021, je me suis donc qualifié pour rien.»

Quoi qu’il arrive désormais, 2020 sera une année sans pour l’athlétisme. Sans grand championnat international. Les Mondiaux en salle, prévus en mars en Chine, et les JO de Tokyo ont été reportés en 2021. Pour les athlètes, la prochaine échéance en extérieur n’est que dans 15 mois avec les Jeux olympiques au Japon. «On va peut-être même vivre 15 mois sans compétition, s’inquiète Loïc Gasch, qui a transformé son garage en salle de force et s’entraîne comme il peut. Bien sûr, on aime avant tout l’athlétisme. Mais si on travaille si dur, c’est surtout pour se confronter aux autres, pour vibrer en compétition.»

Des meetings plus régionaux Entraîneur national aux Pays-Bas, le Fribourgeois Laurent Meuwly s’impatiente aussi. «Il faut rapidement trouver des solutions pour organiser des compétitions, sinon les athlètes vont se démotiver», appuie celui qui encadre aussi Lea Sprunger et Ajla Del Ponte notamment. Dans tous les cas, cela me paraît difficile d’avoir de très grands meetings en 2020, du moins sous la forme que l’on connaît. On devra certainement faire sans public, avec moins d’athlètes sur la piste et moins de concurrence internationale.»

No #roadtonanjing2020, no #roadtotokyo2020, no #roadtoparis2020



« ATHLETICS LIKE NEVER BEFORE »@EuroAthletics @WorldAthletics @Diamond_League Let’s try to become creative, athletes need competitions! We have to look for every opportunity not to have a completely « off » season