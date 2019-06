L'exécutif de St-Moritz s'est mis d'accord sur une déclaration d'intention en vue de faire venir les bolides électriques dans la station pour un E-Prix, a indiqué la commune jeudi dans un communiqué. «Une course de Formule E à St-Moritz serait un événement unique, il n'y a pas de course en montagne au calendrier», souligne Pascal Derron, CEO de l'organisation qui possède les droits des courses de Formule E en Suisse.

L'intention de St-Moritz intervient alors que Zurich a décidé que le Formule E ne reviendra dans la ville en 2020. Après la première et unique édition de l'E-Prix organisée en 2018, la ville avait décidé de ne plus autoriser de course automobile au centre-ville. «Nous accordons volontiers l'asile à la Formule E», a déclaré le maire de la station grisonne Christian Jott Jenni.

Projet sur le site de l'EPFZ rejeté

Les autorités n'avaient pas fermé la porte à d'autres éditions à partir de 2020, mais avaient exigé des organisateurs qu'ils trouvent une solution sur d'autres sites de la ville. Mercredi, elle a rejeté le projet de circuit automobile sur le campus de l'EPFZ. La haute école a jugé de telles installations disproportionnées et contraires à son développement durable.

Après la décision de Zurich de ne pas organiser d'E-Prix en 2019, c'est Berne qui a pris le relais. La course s'est déroulée le week-end dernier et a suscité des oppositions. Des milliers de cyclistes ont manifesté contre la course deux jours avant qu'elle ait lieu. Des actes de vandalisme ont été commis sur les installations. (nxp)